Стало известно, в какие дни температура неожиданно рухнет почти до осенних значений в Московском регионе

В конце недели жителей Москвы и Подмосковья ждут дожди, усиление ветра и заметное снижение температуры. В ночные часы воздух местами может остыть до +6 градусов. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик Александр Ильин.

Жителей Московского региона ожидает заметное ухудшение погоды во второй половине недели. После относительно теплых дней температура воздуха начнет снижаться, а к выходным ночи станут непривычно прохладными для конца июня.

Тепло сохранится до середины недели

Наиболее комфортной погода останется в среду. Днем в Москве воздух прогреется до +23 градусов, а по области температура может достигнуть +24 градусов. Осадков в этот день не прогнозируется.

Ночные температуры также останутся достаточно высокими и составят около +11…+13 градусов.

Когда начнется похолодание

Уже в четверг погодные условия изменятся. Температура днем снизится до +18…+20 градусов в столице и до +21 градуса в Подмосковье. Местами возможны небольшие дожди.

По словам синоптика Александра Ильина, увеличение облачности и снижение атмосферного давления станут признаками приближающегося ухудшения погоды.

Самый холодный день недели

Пятница станет наиболее прохладным днем. Днем ожидается от +15 до +20 градусов, а осадки пройдут в большинстве районов региона.

Кроме того, усилится северо-западный ветер, скорость которого может достигать 12 м/с.

Особенно заметным станет похолодание ночью. Температура опустится до +6…+11 градусов, что больше характерно для середины мая, чем для конца июня.

Какая погода будет в выходные

К выходным осадки постепенно прекратятся. В субботу ожидается сухая погода, а дневная температура составит от +17 до +22 градусов.

Однако ночи останутся прохладными. В отдельных районах Подмосковья столбики термометров вновь могут опуститься до отметки +6 градусов.