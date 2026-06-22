Граница между Россией и Абхазией неожиданно прекратила работу

Работа пункта пропуска «Псоу» на российско-абхазской границе временно приостановлена. Ограничения введены на фоне объявленной беспилотной опасности. Об этом ТАСС сообщил начальник Погрануправления СГБ Абхазии Рустам Латипов.

Государственная граница между Россией и Абхазией временно закрыта для движения транспорта и пешеходов. Ограничения введены в связи с угрозой, связанной с беспилотными летательными аппаратами.

Приостановлена работа КПП

По информации начальника Погрануправления СГБ Абхазии Рустама Латипова, пункт пропуска «Псоу» временно прекратил пропуск граждан и транспортных средств.

Причиной такого решения названа беспилотная опасность. Срок действия ограничений пока не уточняется.

Ситуация в Сочи

Незадолго до этого власти Сочи сообщили об угрозе атаки беспилотников на территории города. Жителям рекомендовали соблюдать меры безопасности, избегать нахождения у окон и по возможности укрываться в помещениях без остекления.

Также граждан призвали не использовать автомобили в качестве укрытия во время действия предупреждений.

Ограничения в регионах

Ранее режим ракетной опасности был объявлен сразу в нескольких субъектах России. Предупреждения действовали в ряде регионов Приволжского и Центрального федеральных округов.

В отдельных регионах ограничения впоследствии отменялись, однако в некоторых случаях предупреждения вводились повторно в связи с изменением оперативной обстановки.