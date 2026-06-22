Мачете и гвозди в ТЦ: 19-летний Артюшин признался в многолетней злобе

19-летний Григорий Артюшин, устроивший кровавую бойню в краснодарском ТЦ, на допросе выдал чудовищную исповедь: он копил злость на людей годами, считал себя слабым и «несформировавшимся» и накачивал сознание контентом о массовых расправах. Об этом сообщает Lenta.ru.

20 июня Артюшин вошел в торговый центр и привел план в действие. Сначала он привел в действие мощное самодельное взрывное устройство, начиненное гвоздями — осколки разлетелись по всему этажу, ранив несколько человек. Затем, не останавливаясь, он выхватил мачете и начал наносить удары по обезумевшей толпе. Пострадавшие получили не только резаные раны, но и осколочные травмы — одна из женщин скончалась на месте. Остальных госпитализировали в тяжелом состоянии.

Сам нападавший на допросе не пытался оправдываться. Он сообщил следователям, что его злоба вызревала много лет, а слабость характера и увлечение деструктивным контентом стали спусковым крючком. При этом он не назвал конкретные причины личной обиды — похоже, жертв он выбирал случайно, просто потому, что они попались под руку.

Ранее неадекватный мужчина напал на детей в лагере.