«Денег на операцию нет». Что случилось с российским скалолазом в Таиланде — вернуться домой семья не может

Сестра Ксении — супруги скалолаза из Новосибирска Аркадия Пурбуева — рассказала о самочувствии россиянина. Мужчина попал в серьезную аварию на мотобайке в Таиланде, сообщил KP.RU.

По информации сестры Ирины, супруга Аркадия ехала на другом байка в день, когда ее муж получил серьезные травмы. Она не сразу поняла, что случилось. Когда приехала на место инцидента, возле скалолаза находились сотрудники полиции и медики. ДТП произошло 31 октября. Супруги отдыхали в Таиланде с 28 октября.

По данным издания, россиянину назначили операцию на вторник, 4 ноября. Ее стоимость варьируется от 4 до 5 млн руб. Страховая компания не будет покрывать расходы. Представители сообщили, что выбранный супругами полис не предусматривает подобные ситуации. У семьи денег, необходимых для операции, нет. Супруга скалолаза рассказала, что намерена вести переговоры об оказании помощи.

По словам родных Аркадия, транспортировать новосибирца в Россию невозможно: мужчина может физически не пережить перелет.

«У него сломаны ребра, травмирована нога и, что самое страшное, повреждена аорта», —рассказала сестра супруги скалолаза.

