Российский военнослужащий из Татарстана, Айдар Гайфутдинов, в интервью для Ruptly рассказал, как самостоятельно ампутировала себе ногу, сообщил Ридус. После он провел в окопе пять дней.

Военнослужащий рассказал, что с самого начала хотел присоединиться к военнослужащим РФ для защиты Родины. После объявления СВО не смог сразу реализовать план, потому что дети были еще совсем маленькими. Боевые задачи он выполнял в Донецкой Народной Республике.

По словам бойца, он находился на авдеевском направлении. Военнослужащий заметил, что попал в зону видения вражеского БПЛА. Вскоре по территории противник нанес удар. Разрыв произошел вблизи ног. Военнослужащий понимал, что вскоре будут еще удары. Он успел занять окоп.

Айдар Гайфутдинов рассказал, что после ранения не паниковал. Он считает, что чрезмерная эмоциональность мешает оказать первую медицинскую помощь. Боец вколол себе обезболивающий препарат. Он пытался перевязать ногу. Стало ясно, что перевязка не поможет: кость торчала. Боец ампутировал ногу и остановил кровотечение.

По словам бойца, он ждал эвакуацию на протяжении пяти дней. У него были с собой фотографии жены, детей и родных. Он смотрел на фото и не сомневался, что скоро вернется домой.

«Талисман тоже был», — рассказал военнослужащий.

Военнослужащий рассказал, что жена дала ему маленькую ложку. Возлюбленная сказала, что ложечка станет его талисманом. Боец вернулся к семье и отадал супруге ложку, как и обещал.

