«Я приняла единственно верное решение». Лариса Долина готова вернуть 112 млн рублей за квартиру Лурье

Народная артистка Лариса Долина заявила о намерении вернуть покупательнице Полине Лурье 112 млн рублей за квартиру, назвав этот шаг единственно справедливым решением, независимо от вердикта суда. Данное заявление певица сделала в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

Певица Лариса Долина публично пообещала вернуть ₽112 млн за проданную апартаменты в Москве, несмотря на то, что суд ранее признал сделку действительной. Артистка объяснила свое решение тем, что покупательница Полина Лурье не виновата в действиях мошенников, которые, по словам Долиной, обманули ее саму.

Долина подчеркнула, что хочет поступить честно прежде всего перед собой, и считает возврат денег единственным справедливым выходом из сложившейся ситуации. Это заявление прозвучало в эфире специального выпуска программы «Пусть говорят» на Первом канале.

Ранее сообщалось о том, что Собчак предложила вариант публичного примирения Долиной с покупательницей квартиры.