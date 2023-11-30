Деньги в долг надо давать правильно: рекомендации специалистов

Гарантии, что человек вернет деньги, есть не всегда. Специалисты рекомендуют занимать деньги так, чтобы всегда была возможность вернуть их на законных основаниях, сообщает udm-info.ru .

Первое, что необходимо сделать, это написать расписку. Документ необязательно заверять у юриста, хотя лишним это не будет. Тем более, если сумма займа достигает более 10 тысяч рублей. Заемщик указывает сумму, день передачи денег и место. Также указывает паспортные данные (свои и того, кому занимает). Напечатанная расписка считается недействительной, так что все пишут от руки.

Бывает, что деньги просит занять родственник или близкий друг. Просить расписку становится неловко. Тогда можно перевести деньги на карту банка с указанием при переводе: «Займ (указать фамилию и инициалы) до (дата)».

Если придется решать вопрос в суде, что расписка и указание перевода помогут быстрее вернуть свои деньги. Для большей уверенности специалисты рекомендуют составить договор займа, который заполняется по такой схеме:

«ФИО должника и займодавца, паспортные данные сторон; место и дату передачи денег; сумму денежных средств и форму их передачи; условия возврата; штрафы за неуплату долга; расписка; сроки возврата.»

Для подстраховки можно просить ценный предмет или документы в качестве залога. Если заемщик не возвращает долг к заранее обговоренной дате, то можно подавать иск в суд (мировой, если сумма больше 50 тысяч рублей или районный, если меньше).