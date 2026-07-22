Деньги вернут: Минпросвещения организовало механизм возврата за путевки в «Артек»

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что для родителей, приобретших коммерческие путевки в Международный детский центр «Артек», организован механизм возврата денежных средств за неиспользованные дни. Финансовый вопрос полностью решен, подчеркнул глава ведомства, сообщил ТАСС.

В Минпросвещения уточнили, что ведомство принимает все необходимые меры по поддержке семей, оказавшихся в этой ситуации. Родителям, купившим коммерческие путевки, будет предоставлена возможность вернуть деньги за те дни, которые не были использованы. Механизм возврата уже разработан и запущен в работу.

«Заявки детей, которые не смогли попасть в „Артек“, в приоритетном порядке будут рассмотрены после возобновления полноценной работы центра. Дети по своему выбору смогут попасть на новые смены», — сказал Кравцов, слова которого приводятся в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что организованный выезд детей из «Артека» был завершен в июне.