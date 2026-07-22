Глупое суеверие: священник раскрыл правду о вещи покойного до 40 дней
Священник Трушин: вещи покойного можно спокойно раздавать до 40 дней
Среди православных верующих широко распространен стереотип о том, что к вещам умершего человека нельзя прикасаться до 40-го дня. Протоиерей Александр Трушин объяснил, почему это заблуждение является лишь бытовым суеверием и что на самом деле требуется душе усопшего в этот период, пишет regions.
Что говорит церковь о вещах покойного и ремонте
Иерей отметил, что любые опасения по поводу раздачи одежды, смены обстановки или проведения ремонта в доме умершего до истечения сорока дней не имеют под собой духовного и церковного основания:
- Милосердие и раздача вещей: Раздавать вещи покойного нуждающимся до 40-го дня не только не вредно, но и полезно как проявление милосердия и памяти об ушедшем.
- Бытовые суеверия: Запреты на уборку, ремонт или перемещение предметов — это народные предрассудки, которые никак не влияют на положение души перед Богом.
- Главное для души: В первые сорок дней после кончины православная tradition предписывает уделить особое внимание усердной молитве, посещению храма, поминовению и добрым делам во имя усопшего.