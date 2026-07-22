Глупое суеверие: священник раскрыл правду о вещи покойного до 40 дней

Среди православных верующих широко распространен стереотип о том, что к вещам умершего человека нельзя прикасаться до 40-го дня. Протоиерей Александр Трушин объяснил, почему это заблуждение является лишь бытовым суеверием и что на самом деле требуется душе усопшего в этот период, пишет regions.