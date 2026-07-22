Почти ₽1,4 тыс. за килограмм: почему треска превращается в деликатес

«Ведомости»: розничные цены на треску в РФ достигли ₽1,4 тыс. за килограмм

Общество

Средняя розничная цена на треску в первом квартале 2026 года достигла почти ₽1,4 тыс. за килограмм. Главной причиной рекордного удорожания эксперты называют максимальное за 35 лет сокращение квот и падение объемов вылова, пишут Ведомости.

Причины и масштабы ценового скачка

Согласно данным аналитической компании NTech и оперативным сводкам ФГУП «Национальные рыбные ресурсы», рынок столкнулся с ощутимым дефицитом сырья:

  • Динамика розничных цен: К I кварталу 2026 года килограмм трески в магазинах подорожал до ₽1,398 тыс., что на 69% превышает показатели 2023 года.
  • Сокращение вылова: С 1 января по 19 июля 2026 года объемы вылова трески упали на 10,7% (до 173,5 тыс. тонн). Главный фактор — рекордное за последние 35 лет урезание квот на промысел.
  • Рост оптовых цен:
    • Тихоокеанская треска на Дальнем Востоке прибавила 38,3% (до ₽0,56 тыс. за кг);
    • Атлантическая треска на Северо-Западе подорожала на 34,7% (до ₽0,66 тыс. за кг).

Как отмечает генеральный директор Agro and Food Communications Илья Березнюк, именно жесткие ограничения на вылов стали главным триггером взрывного роста цен, обогнавшего по темпам всю остальную рыбную продукцию (включая минтай).

Добавьте mosregtoday.ru в избранное