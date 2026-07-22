Почти ₽1,4 тыс. за килограмм: почему треска превращается в деликатес
«Ведомости»: розничные цены на треску в РФ достигли ₽1,4 тыс. за килограмм
Средняя розничная цена на треску в первом квартале 2026 года достигла почти ₽1,4 тыс. за килограмм. Главной причиной рекордного удорожания эксперты называют максимальное за 35 лет сокращение квот и падение объемов вылова, пишут Ведомости.
Причины и масштабы ценового скачка
Согласно данным аналитической компании NTech и оперативным сводкам ФГУП «Национальные рыбные ресурсы», рынок столкнулся с ощутимым дефицитом сырья:
- Динамика розничных цен: К I кварталу 2026 года килограмм трески в магазинах подорожал до ₽1,398 тыс., что на 69% превышает показатели 2023 года.
- Сокращение вылова: С 1 января по 19 июля 2026 года объемы вылова трески упали на 10,7% (до 173,5 тыс. тонн). Главный фактор — рекордное за последние 35 лет урезание квот на промысел.
- Рост оптовых цен:
- Тихоокеанская треска на Дальнем Востоке прибавила 38,3% (до ₽0,56 тыс. за кг);
- Атлантическая треска на Северо-Западе подорожала на 34,7% (до ₽0,66 тыс. за кг).
Как отмечает генеральный директор Agro and Food Communications Илья Березнюк, именно жесткие ограничения на вылов стали главным триггером взрывного роста цен, обогнавшего по темпам всю остальную рыбную продукцию (включая минтай).