Вода ушла из 72 домов, но прибывает в реках: паводок в Свердловской области не сдается

В Свердловской области ситуация с паводком понемногу выправляется, но расслабляться рано. За минувшие сутки вода ушла из 72 жилых домов и 178 приусадебных участков в десяти населенных пунктах. Об этом утром 22 июля проинформировали в ГУ МЧС по региону, сообщил tagilcity.ru.

По информации издания, на некоторых участках гидрологическая обстановка все еще тревожная. Как уточнили спасатели, сейчас в области работают четыре пункта временного размещения: два в Ирбите, по одному в Ирбитском округе и в Камышлове. Там находятся 70 человек, включая 22 детей.

По данным издания, дожди закончились, но опасность подтоплений пока сохраняется. Вода продолжает прибывать из-за сбросов с гидротехнических сооружений и движения паводковой волны. Чтобы защитить важные объекты, специалисты возвели дамбы из 5940 мешков с песком и установили 36 водоналивных дамб общей длиной почти в километр — 900 метров. В работах задействованы 533 человека и 159 единиц техники.

Гидрологи круглосуточно следят за уровнем воды. Картина сейчас разнонаправленная: на реке Ница у Ирбита уровень снижается, а на реке Нейва в Невьянском и Верх-Нейвинском округах — продолжает расти. Коммунальщики и спасатели помогают людям, пострадавшим от воды, и параллельно восстанавливают дороги, линии электропередачи и другую инфраструктуру. Работы идут без остановки.

Ранее сообщалось, что эксперт Андреев объяснил причины паводков в Оренбуржье и Свердловской области.