Реакция Астаны: Казахстан грозит требованиями о компенсациях из-за ударов по танкерам

По данным информационного агентства Bloomberg, кризис в районе Новороссийска развивается следующим образом:

Причина отказа: За последние дни беспилотные летательные аппараты дважды атаковали танкеры во время подгрузки или на подходе к терминалу. В результате ударов на судах вспыхнули пожары, часть танкеров была снята с графика.

Риски для Казахстана: Через мощности КТК проходит около 80% всего экспорта казахстанской нефти. Если прием сырья не возобновится до конца недели, добывающим компаниям Казахстана придется снижать объемы производства, так как перенаправить такие объемы по альтернативным маршрутам физически невозможно.

Реакция Астаны: МИД Казахстана выступает с осуждением атак на танкерную инфраструктуру, требуя их прекращения. В ведомстве подчеркнули, что после подсчета ущерба республика оставляет за собой право потребовать компенсацию убытков.