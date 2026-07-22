Реакция Астаны: Казахстан грозит требованиями о компенсациях из-за ударов по танкерам
Bloomberg: зарубежные компании снимают танкеры с рейсов к терминалу КТК
После серии атак беспилотников на танкеры в районе терминала Каспийского трубопроводного консорциума зарубежные компании начали отменять рейсы для погрузки нефти. Ситуация ставит под угрозу объемы добычи в Казахстане и грозит резким скачком цен на фрахт и страхование.
Подробности и возможные последствия
По данным информационного агентства Bloomberg, кризис в районе Новороссийска развивается следующим образом:
- Причина отказа: За последние дни беспилотные летательные аппараты дважды атаковали танкеры во время подгрузки или на подходе к терминалу. В результате ударов на судах вспыхнули пожары, часть танкеров была снята с графика.
- Риски для Казахстана: Через мощности КТК проходит около 80% всего экспорта казахстанской нефти. Если прием сырья не возобновится до конца недели, добывающим компаниям Казахстана придется снижать объемы производства, так как перенаправить такие объемы по альтернативным маршрутам физически невозможно.
- Реакция Астаны: МИД Казахстана выступает с осуждением атак на танкерную инфраструктуру, требуя их прекращения. В ведомстве подчеркнули, что после подсчета ущерба республика оставляет за собой право потребовать компенсацию убытков.
- Оценка экспертов: Полная остановка экспорта считается маловероятной, однако стоимость фрахта танкеров и морского страхования в акватории гарантированно вырастет.