В Подмосковье направили в суд дело одного из участников банды «Северские»

Прокуратура Московской области направила в Московский областной суд уголовное дело, возбужденное в отношении одного из участников банды «Северские». Обвинительное заключение утвердили в отношении 53-летнего жителя Московской области — его обвиняют по ч. 2 ст. 209 УК РФ (бандитизм), пп. «а», «ж», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство более двух лиц, совершенное организованной группой, сопряженное с бандитизмом, с целью облегчить его совершение), ч. 1 ст. 30, пп. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству более двух лиц, совершенное организованной группой, сопряженное с бандитизмом), ч. 3 ст. 30, пп. «а», «ж», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство более двух лиц, совершенное организованной группой, сопряженное с бандитизмом, с целью облегчить его совершение).

Кроме того, в отношении него возбудили дело по ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, совершенные организованной группой), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные организованной группой).

По данным ведомства, банду создали на территории города Сергиев Посад в мае 1997 года, он действовала до декабря 2019 года. Участники вымогали деньги у коммерсантов, а также совершали убийства и другие преступления. Обвиняемый вошел в ее состав в 2010 году, он лично принимал участие в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений.

В том числе, в феврале 2010 года в Сергиевом Посаде мужчина принял участие в запланированном убийстве одного из лидеров конкурирующей банды. После этого мужчина длительный период находился в федеральном розыске. Его задержали на территории Рязанской области.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.