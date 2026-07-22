Фонтан в пене, город в убытках: в мэрии сообщили об очередном акте хулиганства во Владивостоке

В очередной раз пострадал фонтан на улице Адмирала Фокина во Владивостоке — неизвестные засыпали в чашу стиральный порошок. Вода покрылась густой пеной, и работу сооружения пришлось экстренно приостановить. Это не безобидная шалость, а повторяющийся акт вандализма, который ведет к серьезным поломкам оборудования и дополнительным бюджетным тратам. Мероприятия по промывке системы обходятся дорого. Сам фонтан простаивает в самый разгар сезона, сообщил vostokmedia.com.

В мэрии города поясняют: моющие средства смертельно опасны для фонтанного оборудования. Порошок вымывает смазку из подшипников, механизмы заклинивает, а в худшем случае — может выйти из строя электродвигатель. После такого инцидента воду нужно не только очистить, но и полностью заменить. По оценкам специалистов, на это уходит около суток и порядка 20 кубометров воды.

«Ни один фонтан не рассчитан на наличие моющих средств. Их попадание приводит к повреждениям оборудования, вымыванию смазки из подшипников и заклиниванию механизмов. Электродвигатели, которые выходят из строя, требуют полной замены. Самое сложное — это не просто отмыть контур. Убедительная просьба ко всем жителям и гостям города, уважайте общественные пространства, не нарушайте правила эксплуатации объектов дальневосточной столицы», — подчеркнул Евгений Демченко, главный механик МУПВ «ВПЭС»

В «ВПЭС» не раз отмечали: пенное шоу длится всего несколько минут, а вот последствия могут перечеркнуть работу фонтана на недели. Подобные инциденты уже были в 2024 и 2025 годах. В одном из случаев полиция задержала мужчину и квалифицировала его действия как хулиганство по статье 213 УК РФ.

Власти напоминают: фонтаны в городе — это элемент благоустройства, а не место для купания или экспериментов с моющими средствами. Горожан и гостей призывают не повторять этих действий и помнить об ответственности.

Ранее сообщалось, что житель Балашихи устроил рыбалку в фонтане.