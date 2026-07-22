В Подмосковье обеспечили бесплатным проездом порядка 800 тыс. жителей старшего возраста

В Подмосковье различную социальную помощь получают 1,63 млн жителей старшего возраста, более половины из них обеспечены бесплатным проездом по социальной карте. Около 30 тыс. человек также каждый год используют возможность бесплатной доставки до медучреждений региона для проведения обследований. Об этом сообщает пресс-служба «Единой России».

Депутат Мособлдумы от «Единой России» Андрей Голубев подчеркнул, что за счет средств федерального бюджета для этих целей было приобретено 54 автомобиля. Так, в Луховицах для подвоза используется автобус, который предоставляет Луховицкий центр соцобслуживания и реабилитации. С его помощью пациентов привозят в центральную больницу и обратно домой. В 2025 году услугой воспользовались более 400 жителей старше 65 лет, за первое полугодие 2026-го — еще 215.

И.о. главного врача Луховицкой больницы Наталья Киндякова подчеркнула, что это помогает жителям отдаленных населенных пунктов не чувствовать себя обделенными в плане получения медицинских услуг.

«Для нас, пенсионеров, конечно, огромное удобство. Не нужно тратить время, силы и деньги на поездку до города», — поделилась Вера Симонова из села Городна.

Кроме того, бесплатным транспортом пользуется и участница программы «Активное долголетие», серпуховчанка Наталья Кеннеди. По ее словам, она может бесплатно доехать на автобусе не только в клуб долголетов, но и в поликлинику, в аптеку. Она поделилась, что также получает бесплатные путевки в санаторий.

В Подмосковье более 30% населения пользуются различными мерами поддержки, предусмотренными Народной программой «Единой России». В числе наиболее востребованных мер для людей старшего возраста в Подмосковье: бесплатный проезд по социальной карте, компенсация ЖКУ и региональная доплата к пенсии.

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