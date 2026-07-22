Два протокола, смена замка и принудительное освобождение: как судебные приставы вернули овощную яму

В Кировском районе Екатеринбурга судебные приставы завершили принудительную процедуру возврата нежилого помещения — овощной ямы, расположенной на улице Рассветной. В пресс-службе ГУФССП рассказали, что должник удерживал объект и категорически отказывался освобождать его добровольно, сообщил tagilcity.ru.

Исполнительное производство было возбуждено в Кировском отделении приставов. Вначале специалист вынес постановление о взыскании исполнительского сбора и назначил новый срок для исполнения судебного акта. Должнику вручили требование, но тот официально отказался его выполнять.

За неисполнение неимущественных требований приставы оформили первый протокол. После повторного требования последовал второй отказ, что стало основанием для составления второго протокола — уже по более строгой статье.

Чтобы ускорить исполнение решения суда, взыскателю предложили самостоятельно организовать доступ к помещению и обеспечить его охрану. Все понесенные расходы в дальнейшем планировалось взыскать с должника. В итоге старый замок демонтировали, установили новый и опечатали вход. Судебное решение было выполнено полностью. Все издержки, связанные с удержанием помещения, легли на должника.

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