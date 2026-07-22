Платья из пластика и бумаги: многодетная мама из Подмосковья представляет Россию на «Миссис Земля» в Малайзии

В столице Малайзии Куала-Лумпуре с 21 по 25 июля проходит международный конкурс красоты «Миссис Земля — 2026». Подмосковье на нем представляет Людмила Секрий — многодетная мама и предпринимательница из подмосковного Видного. Об этом ТАСС рассказали организаторы российской стороны.

По информации издания, Людмиле 39 лет, она замужем уже 13 лет. Вместе с супругом воспитывает четверых детей: дочерей 13 и 5 лет, а также сыновей 11 и 9 лет. Примечательно, что младшая дочь в прошлом году завоевала титул «Мини Мисс Россия». Сама Людмила по образованию архитектор-дизайнер, занимается строительным бизнесом. В июне она выиграла национальный конкурс «Миссис Россия Земля — 2026» и получила путевку на мировой уровень.

«В индустрию красоты я попала относительно недавно: в апреле вышла в первый раз на сцену в качестве модели, стала участвовать в показах и проектах. Но цель и самый важный проект для меня был „Миссис Россия Мира“. И вот не прошло и месяц после финала национального этапа, как я уже пакую чемоданы и лечу представлять Россию на международном конкурсе», — приводятся слова Секрий.

По данным издания, всего в этом году за звание «Миссис Земля» будут бороться 40 участниц из разных стран. Основной посыл соревнования — защита окружающей среды. Именно поэтому организаторы предложили девушкам вместо традиционных костюмов своих стран выйти на подиум в нарядах из вторсырья — пластика, бумаги и других материалов. Так они хотят показать, что мусор может обрести вторую жизнь. Дефиле в купальниках и вечерних платьях остались без изменений. Финал конкурса состоится в субботу, 25 июля.

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