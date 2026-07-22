В Серпухове прокуратура взяла на контроль ход расследования дела об исчезновении подростка

Серпуховская городская прокуратура проконтролирует ход расследования уголовного дела о безвестном исчезновении несовершеннолетней, а также проведение оперативно-разыскных мероприятий. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Согласно предварительным данным, вечером 19 июля 13-летняя девочка вышла из дома в одном из садоводческих товариществ города Пущино и не вернулась. Ее мать сообщила, что та отправилась на поиски утерянной сережки и оставила мобильный телефон дома.

В связи с длительным невозвращением ребенка домой и отсутствием сведений о ее местонахождении следственные органы возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.