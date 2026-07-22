В очереди за экономией: почему битопливные Lada стали дефицитом у дилеров
Autonews: АвтоВАЗ заявил о рекордном спросе на битопливные версии Lada
Россияне проявляют повышенный интерес к автомобилям Lada с заводским газобаллонным оборудованием (ГБО), работающим на бензине и метане. В компании сообщили о сроках поставки до одного месяца, однако реальные ожидания у дилеров могут быть существенно выше. Об этом сообщили в пресс-службе АвтоВАЗа в ответ на запрос Autonews.ru.
Подробности расхождения данных и плюсы метана
Информация о доступности битопливных моделей ( Lada Vesta CNG, Lada Largus CNG ) различается в зависимости от источника:
- Позиция АвтоВАЗа: В пресс-службе концерна заявили, что машины поставляются в дилерские центры сети Lada Business, а период ожидания составляет до 1 месяца.
- Информация от дилеров: При попытке приобрести битопливный автомобиль через дилерские салоны выяснилось, что авто в наличии практически нет, а реальный срок ожидания заказных машин достигает 3–4 месяцев.
- Экономический эффект: Главной причиной всплеска спроса остается существенная экономия. Заводское ГБО, работающее на метане, позволяет сократить расходы на горючее в 2–3 раза. Дополнительными плюсами остаются сохранение официальной гарантии и отсутствие необходимости регистрировать изменения в конструкции в ГИБДД.