В очереди за экономией: почему битопливные Lada стали дефицитом у дилеров

Россияне проявляют повышенный интерес к автомобилям Lada с заводским газобаллонным оборудованием (ГБО), работающим на бензине и метане. В компании сообщили о сроках поставки до одного месяца, однако реальные ожидания у дилеров могут быть существенно выше. Об этом сообщили в пресс-службе АвтоВАЗа в ответ на запрос Autonews.ru.