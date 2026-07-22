Эксперт назвал 5 подержанных кроссоверов, не боящихся плохого бензина

Как отмечает эксперт, секрет выносливости этих машин заключается не в магии, а в инженерии: отсутствие прямого впрыска, умеренная степень сжатия и простая конструкция.

Toyota RAV4 (III поколение):

Атмосферник 2.0 (1AZ-FE, 152 л. с.) разрабатывался с расчетом на качество топлива середины 2010-х годов. Чтобы мотор жил долго, рекомендуется менять масло каждые 5–6 тыс. км и регулярно чистить топливную систему.

Renault Duster:

Моторы 2.0 (F4R) и 1.6 имеют широкие допуски по качеству бензина и распределенный впрыск. Плохое топливо приводит не к мгновенным поломкам, а к ускоренному старению масла и выхлопа, что компенсируется обслуживанием.

Hyundai Creta (I поколение):

Атмосферники 1.6 и 2.0 MPi защищены от быстрого нагара на клапанах. Основную нагрузку при плохом бензине берут на себя катализатор и масло, поэтому важной мерой остается сокращенный интервал замены масла (5–6 тыс. км).

Nissan X-Trail (T31):

Атмосферные двигатели 2.0 и 2.5 имеют запас прочности по содержанию серы благодаря умеренной компрессии. Главное — следить за состоянием вариатора, работа которого косвенно зависит от стабильности мотора.