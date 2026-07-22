Эксперт назвал 5 подержанных кроссоверов, не боящихся плохого бензина
РГ: Fit Service назвал топ-5 автомобилей, способных ездить на бензине «Евро-3»
Автоэксперт Константин Ершов из сети Fit Service составил рейтинг автомобилей, моторы которых способны без фатальных последствий переваривать топливо сомнительного качества или класса «Евро-3». В список вошли популярные кроссоверы с надежными атмосферными двигателями и распределенным впрыском. Об этом пишет «Российская газета».
Топ-5 кроссоверов, устойчивых к некачественному бензину
Как отмечает эксперт, секрет выносливости этих машин заключается не в магии, а в инженерии: отсутствие прямого впрыска, умеренная степень сжатия и простая конструкция.
- Toyota RAV4 (III поколение):
Атмосферник 2.0 (1AZ-FE, 152 л. с.) разрабатывался с расчетом на качество топлива середины 2010-х годов. Чтобы мотор жил долго, рекомендуется менять масло каждые 5–6 тыс. км и регулярно чистить топливную систему.
- Renault Duster:
Моторы 2.0 (F4R) и 1.6 имеют широкие допуски по качеству бензина и распределенный впрыск. Плохое топливо приводит не к мгновенным поломкам, а к ускоренному старению масла и выхлопа, что компенсируется обслуживанием.
- Hyundai Creta (I поколение):
Атмосферники 1.6 и 2.0 MPi защищены от быстрого нагара на клапанах. Основную нагрузку при плохом бензине берут на себя катализатор и масло, поэтому важной мерой остается сокращенный интервал замены масла (5–6 тыс. км).
- Nissan X-Trail (T31):
Атмосферные двигатели 2.0 и 2.5 имеют запас прочности по содержанию серы благодаря умеренной компрессии. Главное — следить за состоянием вариатора, работа которого косвенно зависит от стабильности мотора.
- Lada Niva (Legend и Travel):
Двигатель 1.7 л создавался для максимально суровых условий. Низкая степень сжатия и простая конструкция делают его абсолютным лидером по выживаемости на сернистом бензине при условии регулярной замены масла (раз в 5 тыс. км).