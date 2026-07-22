Прогноз вопреки кризису: авторынок РФ готовится к мощному скачку
Аналитики «Автостата» прогнозируют продажу 720 тысяч авто к концу 2026-го
Несмотря на топливный кризис и сдерживающие факторы со стороны денежно-кредитной политики, аналитики и дилеры прогнозируют уверенный рост продаж автомобилей во втором полугодии 2026 года. Эксперты «Автостата» и ведущих авторитейлеров ожидает реализацию до 800 тысяч машин за период с июля по декабрь.
Прогнозы экспертов и участников рынка
Отраслевые аналитики и руководители дилерских сетей сходятся во мнении, что рынок во второй половине 2026 года покажет позитивную динамику относительно первого полугодия:
- Оценка «Автостата» (Виктор Пушкарев):
- Ожидается реализация не менее 115 тысяч легковых автомобилей ежемесячно.
- Суммарный объем продаж с июля по декабрь составит около 720 тысяч машин (+18% к показателям первого полугодия 2026 года).
- Оценка Favorit Motors (Артем Зотов):
- Прогноз на второе полугодие — до 800 тысяч автомобилей.
- Главные сдерживающие факторы: высокие кредитные ставки (замедление снижения ставки ЦБ) и дефицит бензина на АЗС.
- Драйвером роста может стать возможное управляемое ослабление курса рубля, традиционно подстегивающее спрос.
- Оценка ГК «АвтоСпецЦентр» (Андрей Терлюкевич):
- Прогноз по кварталам: 350–360 тыс. машин в III квартале и 380–400 тыс. в IV квартале.
- Итоговый ориентир на 2026 год — 1,35 млн автомобилей.
- Дефицит топлива называется ключевым негативным фактором, оперативное решение которого критически важно для достижения верхних планок прогноза.