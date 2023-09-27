Денис Мантуров рассказал о преимуществах маркировки: в бюджет поступило 471 млрд рублей

Вице-премьер РФ Денис Мантуров на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином рассказал о преимуществах принятия решения о маркировки товаров, пишет агентство ТАСС .

Спикер отметил, что маркировка оказала положительное влияние не только на развитие ответственного бизнеса и на потребителей, но и на государственный бюджет. В настоящее время маркировка является обязательной для 16 категорий товаров, а это 15% от несырьевого ВВП.

Что касается бюджета, то он увеличился благодаря оплате налогов. Так, после введения маркировки в казну поступило 471 миллиардов рублей. Уже в первый год реализации нововведения налоговой процент только от одной молочной продукции увеличился в три раза.

Было выявлено 450 производителей, которые работали на рынке на рынке воды и не выплачивали налоги. Теперь эта проблема решена, все фирмы поставлены на учет.

Маркировка позволила защищать права потребителей. Снизилось попадание контрафакта на рынок. В парфюмерной отрасли удалось уменьшить поступление нелегального товара в четыре раза, при поставках одежды – в три раза, а шин – в два раза.

По сравнению с прошлым годом особенных успехов удалось достичь в сфере сбыта лекарственных препаратов.

«Отмечу внедрение с 1 сентября удаленного контроля за отпуском рецептурных сильнодействующих и наркотических препаратов. Помимо Росздравнадзора, доступ к системе получило МВД. Реализация риск-ориентированного подхода позволяет выявлять аптеки, которые нарушают правила отпуска лекарств обозначенной категории», - рассказал Денис Мантуров

Как только правительство определяет новую группу товаров, которую необходимо маркировать, бюджет сразу пополняется дополнительными средствами.