Денис Пушилин рассказал о ситуации в зоне СВО и потерях среди мирных

Врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире « Соловьев Live » рассказал о ситуации в зоне СВО.

Денис Пушилин рассказал, что самыми горячими точками в настоящее время в зоне СВО в ДНР можно считать такие населенные пункты: Старомайорское, Приютное и Урожайное. Они находятся в «серой зоне». Сложность в том, что ни российская сторона, ни украинская не может закрепиться на позициях из-за того, что территория легко обстреливается. Авиация и артиллерия РФ не позволяют противнику приблизиться к цели.

Что касается флангов в Артемовске, то ситуация стабильная. Военные РФ удерживают позиции.

«Удерживаются фланги, ситуация там уже стабилизируется», – отметил Денис Пушилин, комментируя обстановку возле Артемовска

Денис Пушилин обратил внимание, что количество жертв среди мирного населения возросло. Это связано с тем, что Украина все чаще обстреливает мирные районы городов ДНР кассетными боеприпасами. Врио главы ДНР заявил, что необходимо вводить дополнительные меры, чтобы оказывать сопротивление противнику.

«Кассетные боеприпасы вызывают очень большую настороженность, потому что… гибель и ранения гражданского населения увеличились кратно… Потому что слишком большая площадь неизбирательного поражения гражданского населения, разрушения инфраструктуры», - отметил врио главы ДНР Денис Пушилин

О проблемах применения кассетных боеприпасов Денис Пушилин рассказал президенту Владимиру Путину во время встречи, которая состоялась 24 августа. Президент России поддержал много инициатив, предложенных Денисом Пушилиным. По многим аспектам уже началась работа.

В ходе встречи Денис Пушилин выразил соболезнования в связи с гибелью бизнесмена Евгения Пригожина. Судмедэксперт и ведущая шоу «ДНК» Юлия Сиверцова рассказала, насколько можно доверять информации о гибели основателя ЧВК «Вагнер».