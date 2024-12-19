Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик высказал мнение, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о невозможности возвращения в состав страны Донбасса и Крыма говорит о признании реальной ситуации в зоне СВО, сообщило РИА Новости.

В интервью газете Le Parisien президент Украины выразил надежду, что мировое сообщество поможет Киеву дипломатическим путем принуждать Россию вернуть освобожденные территории. В противном случае Украина не сможет контролировать Донбасс и Крым. Возможностей для необходимых военных сражений у страны нет.

«Зеленский начал признавать фронтовые реалии и «накинул на роток платок» относительно Крыма и Донбасса. Ну а чтоб не потерять лицо перед спонсорами, заявил о дипломатических усилиях по давлению на Россию», — сказал Белик РИА Новости.

Депутат Белик высказал мнение, что президент Зеленский превратился в людоеда для своего народа. Для России он — президент, срок полномочия которого истек. Для Запада — возможность распространять свои антироссийские настрои. Все заявления Зеленского депутат считает работой на публику. Дмитрий Белик уверен, что для России не имеют значения желания Владимира Зеленского. Он не тот лидер, чье мнение будет приоритетным при завершении СВО.

Ранее сообщалось, что Зеленский допустил, что снова будет смешить людей в роли комика.