Депутат Бессараб: на прибавку к пенсии из бюджета РФ потратят свыше 6 миллиардов

Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что государство выделило более шести миллиардов рублей на прибавку к пенсии в размере 1200 рублей, сообщает ridus.ru .

Выплата положена пенсионерам старше 80 лет и инвалидам первой группы. Предполагается, что она будет индексироваться. Подавать заявление на получение не требуется. Эксперт Светлана Бессараб пояснила, что выделенные 1200 рублей предназначены на оплату ухода за человеком. Раньше инвалид или пенсионер определенной возрастной группы должен был предоставить информацию о лице, которое за ним ухаживает. Теперь в этом нет необходимости. Выплату будут получать все представители данной категории.

«Сегодня в нашей стране подобные выплаты получают 2,5 миллиона россиян. Ежемесячный фонд на данные цели составляет примерно 3,4 миллиарда рублей. Теперь количество получателей, согласно оценке Соцфонда, вырастет в два раз»,— отметила Бессараб в беседе с «Ридусом».

Член комитета ГД Бессараб отметила, что каждый год будет проанализирован уровень инфляции. На основании данной информации сумма выплаты будет откорректирована. Эксперт также напомнила, что как и раньше родственникам, которые ухаживают за нуждающимися родными, будут засчитывать период ухода в страховой стаж для будущей пенсии.

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