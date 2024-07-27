Депутат Стенякина перечислила пособия, которые вырастут в 2025 году

Максимальный размер пособия по беременности в 2025 году вырастет до почти 800 000 руб, а по уходу за ребенком до полутора лет – почти до 70 000 руб, рассказала депутат Екатерина Стенякина в беседе с информационным агентством РИА Новости .

Она уточнила, что предельная сумма пособия по беременности достигнет 794 400 руб, а по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет – до 68 900 руб. Стенякина также добавила, что выплаты по больничному в том же году вырастут почти вдвое – с 2 700 до 5 700 руб.

По словам депутата, соцпенсии и пенсии по гособеспечению вырастут почти на 10% в 2025 году. В то же время, страховые пенсии и фиксированные выплаты к ней будут проиндексированы 2 раза: 1 февраля и 1 апреля, сообщила Стенякина. Она уточнила, что индексация составит 4,5% и 2,2% соответственно.

Стенякина добавила, что в 2025 году также вырастут пособия для Героев России и Героев Труда, а также ветеранов, инвалидов, жителей блокадного Ленинграда, ликвидаторов техногенных аварий и остальных подобных категорий россиян. Ожидается, что они будут повышены на 4,5%, подчеркнула она.

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