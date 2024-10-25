Путин включил Жогу в состав Совбеза

Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил Артема Жогу, своего полномочного представителя в Уральском федеральном округе, членом Совета безопасности РФ. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.

«Внести в состав Совета Безопасности Российской Федерации… изменение, включив в него в качестве члена Совета Безопасности Российской Федерации Жогу А.В. — полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе», — говорится в указе.

Артем Жога стал полпредом президента в Уральском федеральном округе 2 октября. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

17 октября Жога был назначен членом Попечительского совета Ельцин-центра, сменив на этой должности Владимира Якушева.

Артем Жога родился в Магаданской области, а после распада СССР переехал на Украину: сначала жил в Донецке, потом в Славянске. После событий 2014 года он вступил в народное ополчение Донбасса, служил в батальоне «Спарта».