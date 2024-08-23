Депутат Чепа: жестким, быстрым и эффективным должен быть ответ РФ за атаку ВСУ на Курскую область

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил , что Россия обязана жестко ответить на вторжение ВСУ на территорию Курской области, сообщило издание «Лента.ру».

Важно, чтобы ответ был направлен в ближайшее время. Граждане России обеспокоены сложившейся ситуацией в регионе. Важно успокоить людей и нанести ответный удар Украине. Депутат уверен, что принимать подобное решение имеют полномочия только Минобороны РФ и главнокомандующий. Населению заранее не предоставят конкретной информации. Однако важно, чтобы ВСУ понесли наказание.

«Мы разную информацию слышали и от источников Министерства обороны о том, какие силы участвуют, когда их (ВСУ — прим. «Ленты.ру») выдворят с территории и что происходит», — заявил Чепа.

Подобным заявлением депутат прокомментировал слова посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова. Дипломат заявил, что президент Владимир Путин уже назначил меру наказания, которая будет принята для Украины за вторжение на российскую территорию. Посол Антонов заверил, что ответ Кремля будет максимально суровыми.

Подразделения ВСУ перешли в наступление утром 6 августа. Действия ВС РФ препятствовали противнику пройти вглубь территории. Минобороны РФ заявляли о больших потерях ВСУ, как личного состава, так и техники.

Ранее сообщалось, что в Курскую область незаконно проник журналист немецкой Deutsche Welle.