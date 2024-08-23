Еще одного иностранного журналиста обвинили в незаконном пребывании в Курской области, сообщило РИА Новости.

Корреспондент немецкой медиакорпорации Deutsche Welle* Ник Коннолли незаконно проник на территорию Курской области для сбора информации.

На сайте издания говорится, что он находился в Судже несколько часов под надзором украинских военных.

Представитель МИД Мария Захарова отмечала, что каждый подобный случай будет рассматриваться отдельно и не останется незамеченным.

Ранее сообщалось, что под Курском были ликвидированы американские наемники.

*признана иноагентом в РФ.