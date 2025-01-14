Депутат Госдумы Андрей Гурулев высказал мнение, что необходимости в объявлении мобилизации в России в 2025 году не возникнет, сообщило интернет-издание «Абзац».

Издание отмечает, что команда избранного президента США Дональда Трампа намерена настоять на снижении призывного возраста на Украине с 25 до 18 лет. Подобное заявление сделал советник республиканца по национальной безопасности Майк Уолтц. Депутат ГД Андрей Гурулев признал, что со стороны США можно ожидать любые действия. По его мнению, Украина также может препятствовать урегулированию конфликта.

Парламентарий высказал мнение, что в 2025 году в России не будут объявлять мобилизацию. По его данным, на службу по контракту поступает большое количество добровольцев. Их количество закрывает все потребности армии.

«В настоящий момент не вижу никаких предпосылок к мобилизации. На сегодня люди массово идут добровольцами на контрактную службу, это закрывает все потребности», – заверил парламентарий.

Пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России ранее также заявляло, что Вашингтон потребовал от правительства Украины снизить призывной возраст. Президент Владимир Зеленский согласился на поставленные условия. О решении могут объявить населению в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что украинский депутат Дубинский заявил, что мобилизация украинских граждан не изменит ситуацию в зоне СВО и итог конфликта.