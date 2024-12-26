По словам экс-депутата украинского парламента Александра Дубинского, войска Незалежной потеряли способность удерживать фронт, очередная мобилизация и финансовая поддержка не помогут стране. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он добавил, что новый закон о мобилизации был принят в середине мая уходящего года, тогда же пошли деньги из нового пакета помощи Вашингтона.

По мнению украинского парламентария, территориальные и человеческие потери с той даты увеличиваются геометрически, таким образом, подорвана сама институциональная возможность и способность украинской армии удерживать фронт.

Он подчеркнул, что в Незалежной отсутствуют мотивированные люди, которые желают воевать, а в связи с коррупцией и плохим отношением к солдатам расширяется дезертирство среди призванных.

Ранее он заявил, что Зеленский утратил доверие как среди населения Украины, так и среди ВСУ.