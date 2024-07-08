Депутат ГД Нилов рассказал, каким супружеским парам могут назначить выплаты

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал о необходимости вернуться к рассмотрению законопроекта, автором которого он выступает. В документе указано, на какие выплаты могут рассчитывать супружеские российские пары, которые прожили вместе не один год, пишет интернет-издание «Абзац» .

Депутат отметил, что законопроект был составлен, но первое чтение не прошел. Он урегулирует вопрос, чтобы россияне получали деньги за длительные браки. В разных областях подобные поощрения предусмотрены региональной властью. Законопроект ориентирован на то, чтобы вынести инициативу на единый федеральный уровень.

«Мы же предложили на федеральном уровне закрепить, чтобы вне зависимости от бюджетов регионов такие выплаты были. Это сигнал, внимание и отношение со стороны государства к парам, которые долгое время находятся в браке», – рассказал «Абзацу» автор законопроекта Ярослав Нилов.

Законопроектом предложено выплачивать деньги супругам по такой системе. Если они прожили в браке 20 лет, то получают к юбилею 20 тысяч рублей. Если 25 лет, то 25 тысяч. По такой логике можно самостоятельно высчитать, что супружеская пара к 70-летию совместной жизни (предельный показатель) должна получить в подарок 70 тысяч рублей.

В настоящее время в Москве супружеской паре в честь их 50-летнего юбилея совместной жизни дарят 25 250 рублей, а в Подмосковье — 5 тысяч рублей.

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