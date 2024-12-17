Депутат ГД предложил присвоить погибшему Кириллову звание Героя России

Депутат Колесник пояснил, что в связи с секретными данными не имеет право раскрывать проекты, над которыми работал Игорь Кириллов. Однако уточнил, что генерал-лейтенант принимал участие в разработке многих вооружений, которые были оценены в НАТО. Кроме того, он занимался изучением информации о биолабораториях, которые функционировали на территории Украины. Располагал информацией, что Киев мог готовить «грязную» бомбу.

«Человек давно уже заслужил [звание Героя России]. К сожалению, мы многих людей награждаем посмертно, а награды они заслуживали при жизни. Человек очень много сделал для России», — отметил парламентарий.

Депутат Колесник выразил надежду, что следствие проведет все необходимые экспертизы и сможет установить заказчиков покушения на генерала. Важно проследить всю цепочку, чтобы наказать каждого виновного. Депутат обратил внимание на то, что не Россия начала вести нечестную борьбу. Проявлять сожаление к виновным нельзя, уверен парламентарий.

В материале интернет-издания «Подмосковье сегодня» собрана вся актуальная информация о теракте, в результате которого во вторник, 17 декабря, на Рязанском проспекте в Москве погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.