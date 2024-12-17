Депутат ГД предложил присвоить погибшему Кириллову звание Героя России
Депутат Колесник предложил посмертно присвоить Кириллову звание Героя России
Фото: [Официальный сайт президента РФ]
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник высказал мнение, что начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заслуживает присвоения звания Героя России посмертно, сообщило интернет-издание «Абзац».
Депутат Колесник пояснил, что в связи с секретными данными не имеет право раскрывать проекты, над которыми работал Игорь Кириллов. Однако уточнил, что генерал-лейтенант принимал участие в разработке многих вооружений, которые были оценены в НАТО. Кроме того, он занимался изучением информации о биолабораториях, которые функционировали на территории Украины. Располагал информацией, что Киев мог готовить «грязную» бомбу.
«Человек давно уже заслужил [звание Героя России]. К сожалению, мы многих людей награждаем посмертно, а награды они заслуживали при жизни. Человек очень много сделал для России», — отметил парламентарий.
Депутат Колесник выразил надежду, что следствие проведет все необходимые экспертизы и сможет установить заказчиков покушения на генерала. Важно проследить всю цепочку, чтобы наказать каждого виновного. Депутат обратил внимание на то, что не Россия начала вести нечестную борьбу. Проявлять сожаление к виновным нельзя, уверен парламентарий.
В материале интернет-издания «Подмосковье сегодня» собрана вся актуальная информация о теракте, в результате которого во вторник, 17 декабря, на Рязанском проспекте в Москве погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.