Начальник войск химзащиты ВС РФ погиб при взрыве в Москве: что произошло, чем известен Кириллов и кто организовал теракт

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник погибли в результате взрыва в Москве утром 17 декабря. На Рязанском проспекте сработало СВУ, заложенное в припаркованный возле подъезда жилого дома самокат. Что известно о теракте на данный момент — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Взрыв на Рязанском проспекте

Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв. В работу было приведено СВУ (самодельное взрывное устройство), заложенное в самокат, стоящий возле подъезда жилого дома, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. Мощность взрывного устройства составила порядка 300 граммов тротила, ссылается ТАСС на правоохранительные органы. Один подъезд поврежден взрывом, силой удара выбило окна на нижних этажах и стеклянные двери на входе, пострадала кирпичная кладка. Во время произошедшего затряслись стены дома, пострадали минимум 10 квартир, также взрывной волной выбило стекла в здании напротив.

Двое военнослужащих погибли в результате взрыва: начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник. Детонация СВУ была произведена дистанционно, следователи подтвердили, что взрывное устройство было привязано к ручке самоката. Предварительно, самокат у подъезда припарковал неизвестный за несколько часов до происшествия (около 02:00 — 03:00). Взрыв произошел, когда военнослужащие подошли к двери подъезда.

Подрывник или его сообщник могли не находиться в зоне видимости, а получили доступ к камере подъезда, пишет SHOT. По другой версии, за военнослужащими могли следить из припаркованного во дворе автомобиля. Также не исключается, что слежка велась из арендованной квартиры напротив.

На месте происшествия работают правоохранители. Других устройств на данный момент не обнаружено. ГСУ СК России по Москве возбуждено и расследуется уголовное дело по статьям 105, 205 и 222 УК РФ (убийство, террористический акт, незаконный оборот оружия, боеприпасов). Следователи устанавливают обстоятельства происшествия. Председателю СК России Александру Бастрыкину доложено о первоначальных следственных действиях, ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате.

Фото: [ СК России ]

Источник в СБУ заявил о причастности Киева к гибели начальника войск РХБЗ, сообщило агентство Reuters. Украина обвиняла Кириллова в использовании химоружия в зоне боевых действий, Москва опровергала эти обвинения. Власти Украины отрицают причастность к теракту против Кириллова и его помощника.

Что известно о Кириллове

После убийства начальника войск РХБЗ ВС РФ зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев пообещал «неминуемое возмездие» высшему военно-политическому руководству Украины. Он назвал Кириллова настоящим патриотом России, беззаветно преданным долгу и присяге. Произошедший теракт Медведев обозначил агонией бандеровского режима, который пытается оправдаться за катастрофическое положение на фронте. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что Кириллов многое сделал для обеспечения безопасности страны.

«Генерал-лейтенант РХБЗ ВС России Игорь Кириллов много лет системно, с фактами на руках разоблачал преступления англосаксов: натовские провокации с химическим оружием в Сирии, манипуляции Британии с запрещенными химическими веществами и провокации в Солсбери и Эймсбери, смертоносная деятельность американских биолабораторий на Украине и многое другое», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она добавила, что Кириллов работал бесстрашно и не прятался за спинами.

Начальник РХБЗ ВС РФ — выпускник Костромского высшего военного командного училища химической защиты. После учебы он служил в должности командира взвода в Западной группе войск в Германии и Московском военном округе. В период с 1995 по 2009 год Кириллов прошел путь от командира роты до командира отдельной бригады РХБ защиты.

Фото: [ Министерство обороны РФ ]

В 2017 году он был назначен начальником войск РХБЗ ВС РФ, до этого занимал должность начальника Военной академии РХБ защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко. В 2018 году президент России Владимир Путин присвоил военнослужащему звание генерал-лейтенанта. Кириллов участвовал в создании и принятии на вооружение тяжелой огнеметной системы ТОС-2, «Тосочка». В пандемию под его руководством Миноброны разрабатывало реагенты для выявления РНК коронавируса.

Кириллову было 54 года. У него остались жена и двое сыновей.

Вторым погибшим при взрыве оказался помощник генерал-лейтенанта Илья Поликарпов. У него остались двое маленьких детей. Об этом ТАСС сообщила жена военнослужащего Наталья.

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