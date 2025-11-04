Депутат ГД рассказал о способах сэкономить на дачных платежах

Депутат Госдумы Никита Чаплин в разговоре с «Лентой.ру» рассказал , что государством предусмотрены определенные меры, которые позволяют владельцам дачных и садовых участков значительно снизить налоговую нагрузку.

Парламентарий пояснил, что для владельцев дачных и садовых наделов законодательством предусмотрена налоговая льгота. При площади участка в шесть или менее соток земельный налог не взимается. Для наделов большей площади из общей площади вычитается шесть соток, и платеж начисляется только на оставшуюся часть. Депутат также обратил внимание на необходимость отслеживать актуальные поправки в нормативных актах.

«Сейчас жилые дома на садовых участках признаются жилыми помещениями, что открывает доступ к дополнительным льготам для граждан. Но ключевой момент — это налоговые вычеты на недвижимость. При оформлении права собственности на жилой дом на дачном участке гражданин имеет право на вычет, который уменьшает кадастровую стоимость этого объекта для расчета налога», — указал Чаплин.

Парламентарий высказал мнение, что эффективность использования взносов в садовых некоммерческих товариществах полностью зависит от активности и осведомленности членов объединения. Граждане имеют право запрашивать отчет о расходовании средств, уточнять детали, принимать участие в различных собраниях и имеют право голоса при решении каких-либо вопросов, связанных с распределением денег.

Ранее сообщалось, что нежилые помещения на дачном участке не облагаются налогом.