В Госдуме назвали дачные постройки, которые освобождаются от налога

Владельцы загородных участков получают существенную налоговую льготу. Речь идет о хозяйственных постройках, которые теперь можно возвести без фискальной нагрузки. По словам депутата нижней палаты парламента Никиты Чаплина, любые нежилые сооружения на даче — будь то сарай, баня или летняя кухня — не облагаются налогом на имущество, если их площадь не превышает 50 кв. м. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он подчеркнул, что при этом важным нюансом является то, что льгота применяется только к одной такой постройке на каждом земельном участке. Это правило действует по аналогии с уже знакомым многим дачникам налоговым вычетом для жилых домов такой же площади.

По мнению парламентария, особое внимание уделяется социально незащищенным категориям граждан. Пенсионеры, предпенсионеры и многодетные семьи могут быть полностью освобождены от уплаты налога на имущество физических лиц. Для этого им необходимо обратиться с соответствующим заявлением в налоговый орган, предоставив документы, подтверждающие их право на льготу.

Он резюмировал, что нововведение позволяет гражданам легализовать малые архитектурные формы на своей земле без дополнительных финансовых затрат, а для наиболее уязвимых слоев населения и вовсе свести их к нулю. Это создает более комфортные условия для ведения приусадебного хозяйства и снижает административную нагрузку на дачников.

