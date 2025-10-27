Депутат ГД считает, что девушек Чечни нежелательно заставлять носить платки

Депутат Госдумы, политик и публицист Анатолий Вассерман высказал мнение, что женщинам, проживающим в Чечне, можно аргументированно рассказать, с какой целью им рекомендовано ходить в платках, сообщил newstracker.ru.

Ранее стало известно, что в Чечне власти намерены проводить разъяснительные беседы с женщинами, которые не соблюдают местные рекомендации по ношению платков и скромной одежды. Депутат Вассерман высказал мнение, что принуждение к чему-либо, продиктованное субъективными представлениями других людей о нормах поведения, в целом недопустимо.

«Если кто-то хочет, чтобы женщины ходили в платках, пусть объясняют женщинам, почему считают, что для них это лучше. Может, они прислушаются к этому мнению», — отметил Анатолий Вассерман.

Депутат отметил, то возможные профилактические беседы — это косвенные требования. По его данным, прямых требований по части дресс-кода в исламе нет.

