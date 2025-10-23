Женщины в Чечне будут получать разъяснения о ношении платков

В Чечне власти планируют проводить разъяснительные беседы с женщинами, которые не соблюдают местные рекомендации по ношению платков и скромной одежды. Об этом заявил первый заместитель министра по делам молодежи Амир Сугаипов в интервью агентству « Чечня Сегодня ».

Власти Чечни будут проводить разъяснительные беседы с женщинами, не соблюдающими рекомендации по ношению платков. По словам помощника главы республики Амир Сугаипова, речь идет о сохранении культурных традиций и ценностей региона.

Отметим, что ношение платка не обязательно должно быть хиджабом, достаточно обычного платка или полоски, пояснил чиновник. Основная цель мер — подчеркнуть скромность и соответствие одежды традициям.

Сугаипов добавил, что ранее разъяснительные беседы уже проводились с женщинами, публиковавшими «неподобающий» контент в соцсетях. Такие действия направлены на благо женщин и общества.

Новые беседы будут ориентированы на донесение идеи ношения платков и культурной одежды, соответствующей духу чеченских традиций, с акцентом на воспитательную и разъяснительную работу.

