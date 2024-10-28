Депутат Госдумы Виктор Водолацкий высказал мнение, что на данный момент необходимости в объявлении второй волны частичной мобилизации нет, сообщила rostovgazeta.ru.

Депутат Водолацкий отметил, что в настоящее время большое количество граждан изъявляет желание отправляться в зону СВО в качестве добровольцев, подписывая контракт с Минобороны РФ. Спикер отметил, что в Ростовской области многие люди приходят в казачьи бригады и отряды.

Депутат также отметил, что ВСУ предпринимают попытки атаковать Ростовскую область. В регионе находится большое количество волонтерских организаций, которые оказывают помощь мирным жителям новых регионов и российским военнослужащим.

«У них огромное желание разрушить те логистические цепочки, которые идут через наш регион, посеять панику нашего населения», — отметил Виктор Водолацкий.

Депутат уверен, что Россия непременно продолжит демилитаризацию и денацификацию Украины, чтобы обезопасить российские территории от обстрелов противника. Принятая политика дает положительные результаты, поэтому Кремль не будет от нее отказываться.

Ранее сообщалось, что владельцев оружия, сдавших его для нужд СВО, освободят от ответственности.