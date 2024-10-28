Владельцев оружия, сдавших его для нужд СВО, освободят от ответственности

Владельцы оружия, которые сдали его на нужны специальной военной операции (СВО), теперь могут избежать ответственности за незначительные правонарушения в области его оборота. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Росгвардии).

Благодаря изменениям в законодательстве, вступившим в силу в августе текущего года, граждане имеют возможность передать свое оружие в Росгвардию, где оно будет использовано в рамках СВО. Это решение направлено на поддержку военных действий и вовлечение граждан в обеспечение безопасности страны.

Для удобства граждан на официальном сайте Росгвардии разработан специальный электронный сервис, позволяющий подать заявление о намерении сдать оружие.

18 октября сообщалось, что правительство РФ утвердило новый перечень выплат участникам спецоперации. Согласно новым правилам, первый документ касается мобилизованных, а второй — военнослужащих, которые подписали контракт с Министерством обороны России.