Владельцев оружия, сдавших его для нужд СВО, освободят от ответственности
Граждан, сдавших свое оружие на нужды для СВО, освободят от ответственности
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Владельцы оружия, которые сдали его на нужны специальной военной операции (СВО), теперь могут избежать ответственности за незначительные правонарушения в области его оборота. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Росгвардии).
Благодаря изменениям в законодательстве, вступившим в силу в августе текущего года, граждане имеют возможность передать свое оружие в Росгвардию, где оно будет использовано в рамках СВО. Это решение направлено на поддержку военных действий и вовлечение граждан в обеспечение безопасности страны.
Для удобства граждан на официальном сайте Росгвардии разработан специальный электронный сервис, позволяющий подать заявление о намерении сдать оружие.
18 октября сообщалось, что правительство РФ утвердило новый перечень выплат участникам спецоперации. Согласно новым правилам, первый документ касается мобилизованных, а второй — военнослужащих, которые подписали контракт с Министерством обороны России.