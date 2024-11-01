Боец ВС РФ Ковалев рассказал, что в первые дни СВО не дошел до Киева 15 км

Младший сержант Артем Ковалев поделился рассказом о службе в зоне проведения СВО. О его подвигах сообщил телеграм-канал «Герои спецоперации Z».

Военнослужащий псковской гвардейской десантно-штурмовой дивизии поделился своим опытом участия в специальной военной операции. Как оказалось, он попал на территорию Украины после завершения учений в Белоруссии в 2022 году. В первые дни СВО Ковалев не дошел до Киева всего 15 км.

Военнослужащий отметил, что местные жители радушно встречали российских солдат, часто угощая их местными лакомствами. Ковалев был награжден первой медалью «За отвагу» за успешное выполнение задач в операции под Киевом.

Родные переживали за солдата, но он смело исполнял свой долг на благо родины. Чтобы не тревожить маму, мужчина не рассказывал ей о своем ранении. Вторую медаль Ковалев получил после того, как ему пришлось вывозить раненых к медикам.

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