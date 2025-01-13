Депутат Германова осудила звезд за отдых за границей на Новый год

Депутат Госдумы Ольга Германова предложила известным публичным лицам определиться, поддерживают ли они свою Родину в сложный для страны период, сообщило интернет-издание «Абзац».

Депутат Германова считает, что творческим лицам лучше проводить новогодние выходные в России. Если же они решили отправиться за границу, то важно рассказывать людям о реальной ситуации в своей родной стране.

«Большинство же так не делает. Они ведут себя как тихушники. Давно пора определиться», — в разговоре с «Абзацем» отметила парламентарий.

Депутат ГД высказала мнение, что как раньше жить никто уже не сможет. В жизни страны произошло много изменений. По мнению парламентария, правительство может ввести ограничения на выезд за границу для тех творческих лиц, кому сложно самому определиться со своей гражданской позицией.

Парламентарий рекомендует звездам отказаться от посещения недружественных стран. Вместо этого депутат предложила представителям шоу-бизнеса поехать в страдающие от ВСУ регионы.

Издание отметило, что в период новогодних праздников многие звезды шоу-бизнеса решили отдохнуть за границей. Так, певец и актер Алексей Воробьев отправился в Лос-Анджелесе, где имеет собственную виллу. Актер Александр Петров провел время вместе с беременной супругой в теплых краях. Певица Лолита Милявская находилась в Дубае.

Ранее в компании «Авиасейлс» интернет-изданию «Подмосковье сегодня» назвали самое популярное направление у жителей Москвы при выезде за границу.