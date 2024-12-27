Москвичи стали чаще летать заграницу: стало известно самое популярное направление у жителей столицы

В 2024 году москвичи провели в воздухе 916 816 016 часов (около 916,8 млн часов), налетали 8 685 909 957 км (около 8,7 млрд км) и посетили 170 стран. Самым быстрорастущим зарубежным направлением стала Япония. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщили в компании «Авиасейлс».

Большинство пассажиров из Москвы путешествовали внутри страны (56%), при этом по сравнению с 2023 годом вырос поток туристов зарубеж. Так, в прошлом году на внутренние перелеты пришлось 60% всех рейсов, на заграничные — 40% (в 2024 году — 44%), отметили аналитики.

Самыми популярными направлениями внутри страны среди москвичей уже не первый год остаются Санкт-Петербург (13%) и Сочи (12%). В путешествие по городам России из столицы отправляются в среднем на пять дней. В город на Неве принято летать на два дня, а на Черное море — в среднем на неделю. Примечательно, что самый дешевый билет до Сочи в 2024 году обошелся московскому туристу всего в 354 рубля.

В топ-10 самых популярных направлений внутреннего туризма среди москвичей также вошли Махачкала (8%, 6 дней), Калининград (7%, 5 дней), Минеральные Воды (6%, 6 дней), Казань (5%, 3 дня), Екатеринбург (4%, 3 дня), Грозный (3%, 6 дней), Самара (3%, 3 дня), Уфа (3%, 4 дня). Самыми быстрорастущими направлениями года среди туристов стали Архангельск, Якутск и Кемерово, добавили в «Авиасейлс».

Среди заграничных направлений активнее всего в 2024 году росла популярность Японии, куда для россиян упростили процесс получения туристической визы. Бронирования в страну восходящего солнца выросли в 3,5 раза по сравнению с 2024 годом. Япония попала в топ-20 направлений, куда россияне путешествуют самостоятельно. В среднем перелет туда-обратно в 2024 году стоит 63,5 тысячи рублей. Кроме того, все чаще москвичи стали отправляться на отдых в Малайзию, Вьетнам и Китай.

Популярным стало путешествие налегке, подчеркнули в «Авиасейлс». Только с ручной кладью в 2024 году летали 60% пассажиров. Чаще всего с багажом туристы отправлялись в Китай, Индонезию, Японию, ЮАР и на Филиппины. Всего за уходящий год москвичи провезли 95 416 420 кг (около 95,4 млн кг) багажа.

Ранее стало известно, какая погода ждет жителей Москвы и Подмосковья на Новый год.