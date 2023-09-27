Депутат Гордумы Ростова убеждена, что после выборов за ней продолжают следить неизвестные

Депутат Гордумы Ростова Наталья Оськина рассказала корреспонденту издания « RostovGazeta », что ее преследовали в день выборов, но слежка не прекращается до сих пор.

Депутат Гордумы Ростова рассказывает, что в день единого голосования обратила внимание, что где бы она не находилась и куда бы не передвигалась, рядом всегда был автомобиль белого цвета. Позже она убедилась, что это не совпадение.

Наталья Оськина рассказала, что 21 сентября этот же автомобиль преградил дорогу ее машине, но за рулем в тот день находился муж депутата. Водитель белого авто кричал, махал руками, а затем целенаправленно въехал в транспортное средство Натальи.

Обратиться в ГИБДД не получилось, потому что в тот день по территории Ростова были зафиксированы проблемы с мобильной связью. После этого депутат стала получать странные телефонные звонки, что в принципе не является для нее чем-то необычным.

«Разговор начался с вопроса — знаю ли я, где находится мой муж. Мне также сообщили, что якобы он обидел сына уважаемого сотрудника, и с ним предстоит серьезный разговор. Также мне сказали, что искали меня и в офисе, и по месту жительства, и не нашли. Поэтому в срочном порядке рекомендуют договориться по поводу вчерашних событий», — рассказывает Наталья Оськина.

Женщина решила обратиться в полицию. Выяснилось, что подозрительный водитель автомобиля белого цвета уже подал заявление на ее мужа.

«Мы увидели, как на пропускном пункте полиции этому молодому человеку выдали КУСП. Оказалось, он уже подал заявление на моего мужа за то, что тот якобы преграждал ему путь и вел себя некорректно. В свою очередь, мы тоже подали заявление. Так что этим вопросом теперь будут заниматься органы правопорядка», - рассказала депутат Гордумы Ростова

Ранее в редакцию RostovGazeta обратилась юрист Ирина Якымив, которая заявляла о фальсификациях на одном из участков Ростова во время выборов.