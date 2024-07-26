Депутат Горелкин: на «Госуслугах» может появиться новый раздел «Мои SIM-карты»

Депутат Госдумы от Кузбасса, замглавы комитета Госдумы по информполитике и председателя правления РОЦИТ Антон Горелкин рассказал « Сибдепо » о законопроекте, который направлен на уменьшение количества мошеннических атак с использованием SIM-карт.

Депутат ГД Горелкин является атором этого законопроекта. Он рассказал, что в последнее время правительству удалось эффективно урегулировать вопрос мошеннических атак и SIM-карт. Статистика показывает, что работа была выполнена хорошо. Так, 248 млн попыток звонков (за четыре месяца 2024 года) с подменных номеров было предотвращено. Сейчас россиянин не может купить сим-карту за любым углом без предоставления паспорта.

«Мошеннику нужно откуда-то позвонить, и для этого раньше часто использовали IP-телефонию с подменой номера. Однако сегодня мошенникам это делать стало намного сложнее, потому что работает госсистема «Антифрод», проверяющая подлинность номера, с которого идет вызов», — пояснил депутат.

Однако мошенники находят способы нелегально оформлять карту. В первую очередь они используют чужие паспортные данные, которыми завладевают при помощи хакерских атак. Депутат Антон Горелкин в законопроекте предлагает на «Госуслугах» создать новый раздел «Мои SIM-карты».

«Это пригодится не только для борьбы с мошенниками, но и тем людям, которые оформили когда-то SIM-карту и потом о ней забыли, а она перешла в чужие руки и может быть кем-то использована в преступных целях», — отметил Депутат Госдумы от Кузбасса Горелкин.

В новом разделе появится вся информация о картах, которые оформлены на данные гражданина. Даже если кто-то купил сим-карту без ведома человека, он сможет это увидеть. Нажав на кнопку в приложении, россиянин легко откажется от нее. Право сделать это в салоне сотовой связи также останется.

Ранее эксперт Митрохина в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» опровергла возможность кражи аккаунта на «Госуслугах» через сим-карту.