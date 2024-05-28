Эксперт опровергла возможность кражи аккаунта на «Госуслугах» через сим-карту

СМИ сообщают о новых видах мошенничества с аккаунтами на «Госуслугах». Речь идет о приобретении сим-карт с номерами телефонов, которые уже использовались, но поступили в повторную продажу. Их прежние владельцы не всегда открепляют старый номер от аккаунта на портале госуслуг. Поэтому через такую сим-карту мошенники могут попытаться получить доступ к чужим личным данным.