Эксперт опровергла возможность кражи аккаунта на «Госуслугах» через сим-карту
Эксперт Митрохина рассказала, как защитить персональные данные на «Госуслугах»
Фото: [freepik.com]
СМИ сообщают о новых видах мошенничества с аккаунтами на «Госуслугах». Речь идет о приобретении сим-карт с номерами телефонов, которые уже использовались, но поступили в повторную продажу. Их прежние владельцы не всегда открепляют старый номер от аккаунта на портале госуслуг. Поэтому через такую сим-карту мошенники могут попытаться получить доступ к чужим личным данным.
Однако эксперт по кибербезопасности Анна Митрохина отметила, что сейчас использовать такую схему практически невозможно.
«Госуслуги», совместно с операторами мобильной связи проработали необходимый механизм. Было принято постановление, вопрос проработан со всеми операторами без исключения», – заявила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Также собеседница отметила, что, несмотря на защиту со стороны операторов, забывать про личные меры безопасности на сайте «Госуслуг» не стоит.
«На «Госуслугах» есть возможность включить двухфакторную аутентификацию, которая усиливает безопасность при входе в личный аккаунт», – добавила Митрохина.
Ранее эксперт рассказала, чем грозит запуск сервиса знакомств на «Госуслугах».