Депутат Горелкин призвал россиян самостоятельно формировать цифровую грамотность

В современном мире технологий мошенники нашли различные способы обмана россиян. Гражданам важно понимать, когда они встречаются с фейками или общаются с аферистами. Для этого необходимо повышать уровень цифровой грамотности.

«Нужно самостоятельно формировать цифровую грамотность, не надеясь в вопросе защиты от фейков и мошенников только на государство», — рассказал корреспонденту «Сибдепо» депутат Горелкин.

В России пятый год проходит акция «Цифровой Диктант», в которой может принять участие каждый желающий. Депутат лично ответил на все вопросы. Он рекомендует остальным следовать его примеру. Антон Горелкин получил девять баллов из 10. Надеется, что до следующего года поднимет уровень знаний.

Депутат призвал родителей участвовать в акции вместе с детьми. Важно рассказывать молодому поколению, как выявить мошенника и не поддаться на его уловки. Дети Горелкина прошли «Цифровой Диктант». Система показывает, где были допущены ошибки. Теперь депутат знает, на что стоит обратить внимание в первую очередь.

«Все-таки лучше стоит потратить один вечер и узнать, насколько ваш ребенок подготовлен к погружению в цифровой мир», — отметил депутат.

Ранее сообщалось, что жители Подмосковья могут принять участие во Всероссийской акции «Цифровой Диктант».