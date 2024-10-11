Жители Подмосковья могут принять участие во Всероссийской акции «Цифровой Диктант» и проверить свои знания в области цифровой грамотности. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Участникам предстоит пройти онлайн-тестирование, задания в котором будут адаптированы под возрастные группы. Диктант будет основан на пяти блоках: Цифровое потребление, Цифровые компетенции, Цифровая безопасность, Цифровые технологии и Финансовая киберграмотность. После прохождения теста на платформе сформируют индекс цифровой грамотности. Принять участие можно на платформе ЦифровойДиктант.рф.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.

*Возрастное ограничение 10+