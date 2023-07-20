Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик дал оценку действиям Киева относительно запрета на передвижение судоходства по территории Керчь-Еникальского пролива и Черного моря, пишет агентство «РИА новости». О своих намерениях Киев заявил в четверг, 20 июля. Ограничения начнут действовать с 21 июля.

«Стрелок с завязанными глазами, который палит без разбора, надеясь попасть в мишень», - так Дмитрий Белик назвал Украину

Дмитрий Белик уверен, что когда корабли с зерном заходили на территорию Украины, западные партнеры также грузили в них нелегальное оружие. Именно поэтому Владимир Зеленский расстроился завершением зерновой сделки. Решения правительства – это доказательство его бессилия и отчаяния. Президент Украины не посчитает ненормальным отдать приказ о стрельбе по кораблям с нейтральным флагом, чтобы организовать очередную провокацию. Это позволит принудить мировое сообщество повлиять на Россию открыть коридор для поставок оружия, спрятанного под зерном.

«Сегодняшний демарш Украины - это ярость от отчаяния, что мы четко дали понять, что больше военных грузов по так называемому зерновому коридору Киев не получит», - заявил Дмитрий Белик

Россия контролирует территории Азовского и часть Черного моря. Передвижение судов здесь безопасно. РФ не несет ответственности за действия Украины, поэтому другие страны должны понимать риск.