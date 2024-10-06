Депутат Госдумы Федоров объяснил успешность «предсказаний» Жириновского

Депутат Госдумы Евгений Федоров высказал мнение, что заявления лидера ЛДПР Владимира Жириновского, многие из которых в итоге оказываются правдивыми, не стоит называть предсказаниями, сообщил ТАСС.

Депутат ГД Федоров пояснил, что, во-первых, Жириновский умел анализировать и прогнозировать, разбирался в политической ситуации. Во-вторых, он не боялся говорить обо всем вслух.

«Я бы сказал, что это не предсказание. Понимаете, очень нетрудно предсказывать. Если ты владеешь наукой, то ты всегда можешь по большому счету предсказать», — сказал ТАСС Федоров.

Депутат длительное время проработал в Госдуме с Жириновским. Он отметил, что некоторые процессы в политике, действительно, можно спрогнозировать на много лет вперед. Спикер вспомнил, что первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак предупреждал, что между Украиной и Россией будет масштабный конфликт. Будучи юристом, Собчак прекрасно понимал, что происходит нарушение закона. Мэр был профессионалом в своей сфере.

Неизбежность конфликта между странами понимали многие опытные и компетентные люди. Другое дело, что публично об этом говорить не хотели или не имели таких полномочий.

«В чем была разница? Он мог об этом говорить. А другие люди, которые были рядом с ним и это понимали, не могли об этом говорить», — добавил депутат.

Ранее сообщалось, что нейросеть «Жириновский» не признала Кашпировского мошенником.